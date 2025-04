To już koniec trzeciej edycji „Agenta Gwiazdy”! W finale programu znaleźli się: aktorka Ilona Ostrowska, Karolina Ferenstein-Kraśko (żona dziennikarza Piotra Kraśki) oraz aktor Michał Mikołajczak. W ostatnim odcinku wszystko stało się jasne. Już wiadomo, kto był tytułowym agentem. Nie jest już tajemnicą, kto wygrał trzecią edycję „Agenta Gwiazdy”!

Agentem w trzeciej edycji show TVN była Ilona Ostrowska. Aktorka znana szerszej publiczności z roli w serialu „Ranczo” oraz „Na dobre i na złe”. Niektórzy to właśnie ją od początku typowali na agenta. Jednak Ilona Ostrowska doskonale wcieliła się powierzoną sobie rolę, dzięki czemu do końca trzymała widzów w niepewności.

To było bardzo trudne, was okłamywać, oszukiwać, okradać. Bo bardzo was pokochałam. Najtrudniejsze w mojej roli było właśnie to oszukiwanie

- wyznała w finale programu.