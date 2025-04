Już w piątek wielki finał "Tańca z Gwiazdami". To będzie pojedynek dwóch pięknych i świetnie tańczących kobiet: Ani Wyszkoni i Agnieszki Sienkiewicz oraz ich tanecznych partnerów - znanych i doskonałych tancerzy - Jana Klimenta i Stefano Terrazzino. Która z nich z nich wygra walkę o Kryształową Kulę i pieniądze? Zapytaliśmy o to gwiazdy i tancerzy tej edycji. Zobaczcie, co nam odpowiedzieli.

- Wygra Ania Wyszkoni, tak bym przynajmniej chciała - mówi Honorata Skarbek i dodaje: W takiej sytuacji górę bierze muzyczna solidarność.



Celebryci typują zwycięzcę "Tańca z gwiazdami"





Joanna Orleańska podchodzi do całej rywalizacji z dużym spokojem. - Czy wygra profesjonalizm, emocje, czy włoski temperament, czy czeskie poczucie humoru - i tak będzie fajnie. Artur Dziurman stawia na... Anię Wyszkoni, bo "od początku tańczy najlepiej", a zwyciężczynię widzi w Agnieszce Sienkiewicz. - Tak zadecydują widzowie - mówi z nieskrywaną pewnością.

Również na Agnieszkę stawia Jasiek Mela: - Jest naturalna, energetyczna i szalona zarazem. Ta mieszaka zjedna jej ludzi - uważa podróżnik. - Ja wygram! Czuję się zwycięzcą - wypala jak zwykle Michał Koterski. - A na drugim miejscu jest Mateusz Banasiuk, mój kumpel z "Pierwszej miłości".

Agnieszka Kaczorowska i Rafał Maślak obstawiają, że Kryształowa Kula trafi w ręce Agnieszki. - Ona jest się w stanie w tańcu zatracić, to nie tylko technika. Ale ma też luz i radość, którą daje taniec i potrafi to przekazać - tłumaczy Agnieszka Kaczorowska, a Rafał Maślak dodaje: - Ania tańczy technicznie, a Agnieszka wyraża emocje, więc widzowie będą mieli trudny wybór. To jednak Agnieszka gra w serialach i to jej wielki atut w głosowaniu widzów - uważa Mister Polski.

Na Anię Wyszkoni stawia Marta Wierzbicka, bo "jest perfekcyjna w każdym ruchu" oraz Janja Lesar, która zauważa, że "rzeczywiście Ania cały czas trzymała bardzo wysoki poziom. Myślę, że ludzie to docenią".

Odmiennego zdania jest Magda Soszyńska, która mówi wprost: - Nie wiem kto wygra, ale ja jestem za Agnieszką, bo jest mi bliższa przez jakieś nieuporządkowanie i szaleństwo, podobnie jak Stefano.

Para, która odpadła w półfinale Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak są wyjątkowo zgodni. - Z Anią i Agnieszką bardzo się zżyłam i trudno mi wskazać komu bardziej kibicuję - mówi Marcelina, a Rafał dodaje: - Trzymam kciuki za obie pary, bo z obiema rywalizowaliśmy niemal do końca, choć fajnie byłoby gdyby wygrał Janek Kliment z Anią Wyszkoni, bo on jeszcze nigdy nie wygrał "Tańca z Gwiazdami".

Więc kto wygra? Macie swój typ?