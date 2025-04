Księżna Meghan już w młodości bardzo interesowała się bieżącymi społecznymi problemami! Okazało się, że w wieku 11 lat napisała oficjalne pismo do producenta płynu do mycia naczyń, ponieważ oburzyła ją seksistowska reklama w telewizji.

Odpowiedź Meghan Markle była tak wyjątkowa, że zaproszono ją do telewizyjnego programu dla dzieci, w którym skomentowała całą sytuację.

Naszej uwadze nie uszedł też wygląd małej Meghan. Chyba każdy przyzna, że księżna Sussex prawie w ogóle się nie zmieniła i ciągle ma ten sam uśmiech oraz spojrzenie, jak wtedy, gdy miała zaledwie 11 lat. Poznałabyś ją jako dziecko?

Księżna Meghan w wieku 11 lat

W latach 90. przypisywanie kobiecie roli pani domu, która sprząta, gotuje i zmywa było niestety na porządku dziennym. Teraz, 27 lat później ciągle borykamy się z tym stereotypem – także w reklamach. Tym bardziej zachwyca nas, jak młoda księżna już wtedy zareagowała na tę społeczną niesprawiedliwość.

Nie sądzę, by dzieci powinny uważać, że to mama ma wykonywać wszystkie obowiązki domowe – powiedziała oburzona 11-letnia Meghan w programie.

Meghan Markle zauważyła, że co trzecia reklama prezentuje treści, które mogłyby kogoś urazić, zazwyczaj są to właśnie kobiety. Szala goryczy przelała się, gdy w reklamie płynu do mycia naczyń użyto wyłącznie żeńskich zaimków osobowych.

Trzeba przyznać, że już wtedy Meghan Markle miała zadatki, by doskonale spełniać rolę księżnej i walczyć o prawa kobiet – tym razem z zupełnie innej pozycji. Cieszymy się, że to właśnie ktoś taki pełni tę ważną funkcję!

