Początek września to dla wielu rodziców nagromadzenie obowiązków. Przecież trzeba przygotować dzieci do szkoły. Księżnej Kate też to nie ominęło. Jej dzieci – mały książę George i księżniczka Charlotte – też zaczęy nowy rok szkolny. Poza książkami, zeszytami trzeba uzupełnić zawartość szafy.

Księżna Kate zabrała dzieci do domu towarowego Peter Jones w Londynie. Jednak zabiegana mama o czymś zapomniała… Zobacz, o co chodzi w następnych odsłonach galerii.

