Czy księżna Kate będzie dobrą królową? Wydaje się, że zasady protokołu już dawno opanowała do perfekcji. Często widywana jest u boku królowej Elżbiety II, od której z pewnością wiele może się nauczyć.

Zanim jednak wyszła za księcia Williama, zaliczyła kilka wpadek. Okazuje się również, że już jako księżna także nie zdołała ich uniknąć.

Największe wpadki księżnej Kate

Księżna Kate zalicza głównie wpadki modowe. Może to oczywiście dziwić, ponieważ uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie.

Zanim Kate Middleton została żoną księcia, jej garderoba pozostawiała wiele do życzenia... Ubrań nie dobierała z takim smakiem, jak dziś. Nosiła, uznawane przez niektórych za kiczowate, cekinowe bluzki, mało eleganckie jeansy czy wyzywające dekolty.

Po ślubie krytycy wypominali księżnej nawet to, że jedną kreację założyła... dwa razy. Zdarzyło się to w 2012 i 2015 roku.

Księżna Kate została sfotografowana także topless podczas wypoczynku we Francji. Była posądzana również o romans i zdradę Williama. Mężczyzną, który miał być jej kochankiem, był australijski tenisista Dominic Thiem. Doniesienia te nie zostały oczywiście potwierdzone i wydają się mało prawdopodobne.

Podczas wizyty w nowej Zelandii, trzymającej dziecko na rękach księżnej, wiatr niefortunnie podwiał kreację. W przypadku królowej Elżbiety byłoby to nie do pomyślenia, zresztą królowa ma swoje sposoby na to, by do tego nie dopuścić... Oto sekrety garderoby królowej Elżbiety II.

