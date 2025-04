Stylizacje księżnej Kate zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie. Sukienki, w których pokazuje się na oficjalnych galach i podczas swoich wizyt wyprzedają się w mgnieniu oka. Fanki pięknej księżnej uważnie śledzą jej styl i trudno się dziwić, bo stylizacje Kate prawie za każdym razem po prostu zachwycają!

Księżna Kate zachwyciła podczas Royal Variety Performance

Nie inaczej było podczas gali Royal Variety Performance. Co roku gośćmi honorowymi gali są najważniejsi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie mogło zabraknąć więc tam książęcej pary, choć niewiele brakowało, aby William i Kate... w ogóle nie dotarli na miejsce!

Ze względu na incydent na stacji Oxford Circus (stację musiano zamknąć a podróżnych ewakuować ze względu na panikę wywołaną usłyszanymi przez podróżnych strzałami) książęca para spóźniła się na galę prawie godzinę.

Efektowne wejście w niczym jednak nie zaszkodziło wizerunkowi Kate, a wręcz jeszcze mocniej skupiło uwagę obecnych gości i widzów przed telewizorami. I nie zawiedli się, ciężarna księżna po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją! Wyszywana kryształkami długa suknia Jenny Packham pięknie podkreśliła urodę księżnej i... jej ciążowy brzuszek!

Kate i William spodziewają się aktualnie 3 dziecka. Jego płeć nadal nie została podana do wiadomości publicznej, jednak nie przeszkadza to mediom snuć teorie na ten temat. Do spekulacji dołączyli nawet bukmacherzy:

Jakie imię otrzyma trzecie dziecko Kate i Williama?