Paryż, 24 minuty po północy, Mercedes S280 uderzył w filar tunelu Alma. 20 lat temu, 31 sierpnia. Samochód, który wyruszył spod Hotelu Ritz, uciekał przed paparazzi. Dodi Al-Fayed, i kierowca Henri Paul zginęli na miejscu. Księżna zmarła kilka godzin później. Ochroniarz Dodiego, Trevor Rees-Jones, jako jedyny przeżył wypadek. Dlaczego do niego doszło? To pytanie od 20 lat zadaje sobie świat.

Teorii dotyczących śmierci księżnej Diany jest niezliczona liczba - sugerowano, że to zamach. Plotkowano, że zemsta. Teraz domniemywa się, że niejaki John Hopkins, który rzekomo poważnie choruje zdecydował się, by przed śmiercią wyznać szokującą tajemnicę. Według różnych źródeł były szpieg miał przyznać się do 23 zabójstw dla MI5 w latach 1973-1999. Na liście była tej jedna kobieta. Była właśnie księżna Diana.

Księżna Diana została zamordowana?

Jak donoszą brytyjskie media, agent miał otrzymać to zlecenie od rodziny królewskiej. - Była jedynym celem, który bezpośrednio wskazała rodzina królewska – przytacza słowa Hopkinsa "Mirror". Nie są jednak znane szczegóły czy powody, dlatego trudno wierzyć tym doniesieniom.

My też nie wierzymy w szczerość tych zeznań. Od lat na temat śmierci księżnej, jej licznych romansów, dwulicowości, pojawiają się plotki niepoparte faktami. W maju stacja ABC wyemitowała film dokumentalny "Ostatnie 100 dni Diany", który rzucał światło na udokumentowane wydarzenia i fakty.

Księżna Diana nienawidziła mediów

Mimo że księżna Diana była ulubienicą prasy, nienawidziła mediów. Potrafiła jednak wykorzystywać dziennikarzy do swoich celów, kiedy tego chciała. Byli na każde jej skinienie. Najbardziej za złe miała matce, która udzieliła wywiadu w którym ze szczegółami opowiedziała o rozwodzie córki z księciem Karolem. "Jeśli ktokolwiek miał coś powiedzieć na ten temat, czuła, że powinna to być ona", tłumaczył jej złość w filmie były rzecznik prasowy Dickie Arbiter.

Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a czas nie jest sprzymierzeńcem rozwiązania tej zagadki. Mija 20 lat od tragicznego wypadku - czy kiedyś ucichną o nim plotki?

