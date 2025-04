Kilka dni temu Kate i William opuścili Wielką Brytanię i wraz z 8-miesięcznym synkiem wybrali się w oficjalną podróż do Australii i Nowej Zelandii. Podczas swojej wizyty odwiedzili najważniejsze miejsca na kontynencie, spotykali się z ważnymi osobami w państwie jak również z dziećmi. Za każdym razem wzrok wszystkich zwrócony był na księżną i małego Georga. O ile Kate zachwycała za każdym razem świetną stylizacją, tak jej synek był ulubieńcem wszystkich z którymi spotykało się małżeństwo.

Podobnie było podczas wylotu rodziny z Australii. Kate co prawa wybrała płaszcz zakrywający to co miała pod spodem, natomiast jej syn rozsyłał wszystkim uśmiechy pojawiając się w czerwonym sweterku.

Uroczy widok, prawda?