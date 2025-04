Ten tydzień należy do rodziny królewskiej! Najpierw informacja o 3. ciąży Kate, a teraz pierwszy dzień małego Geogre'a w szkole! Brytyjskie (i nie tylko) media szaleją, a miłośnicy rodziny królewskiej na bieżąco śledzą, co dzieje się w Wielkiej Brytanii.

Słodki księciunio kończy dziś 4 lata. Zobaczcie zabawne momenty i najlepsze minki księcia George'a!

Książę George

Na świat przyszedł 22 lipca 2013 roku i jest trzecią osobą, po swoim dziadku i ojcu, w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Media go uwielbiają, a fani na całym świecie kochają oglądać jego spontaniczne zdjęcia. Dziś 4-letni książę poszedł pierwszy raz do szkoły.

Zobacz, jak mały George wyglądał pierwszego dnia szkoły i dowiedz się dlaczego nie towarzyszyła mu mama.