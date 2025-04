Książę Filip to król gaf. Ma swobodne podejście do protokołu i ogromne poczucie humoru

Książę Filip to najdłużej panujący małżonek władcy imperium brytyjskiego. Znany ze swojego ciętego języka, popełnia gafę za gafą. To on ośmielił się powiedzieć, że Brytyjki nie potrafią gotować.