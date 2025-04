Czego mogę żałować to to, że poligamia jest kretyńska. Potwierdził mi to mój przyjaciel, z którym śpiewam na "Pół wieku, człowieku". Monogamia jest fantastyczna, jeżeli można nawet nie krzywdzić kogoś zdradą - śpiewam nawet piosenkę "Bo jesteś Ty", której przesłanie brzmi "Chciałbym z tobą zasypiać każdego wieczoru, ale także budzić się z tobą każdego ranka", więc to jest ewidentne hasło. Mój ojciec był bardzo wiernym małżonkiem, mimo że był aktorem z pięknym barytonem. Jak te gitary wybuchły (zespół Czerwone Gitary - przyp. red.), ta cała moda i tak dalej, to dziewczyny nas same wypatrywały i to jest taka opinia, że mężczyźni polują, a tak naprawdę jest odwrotnie - mówił Krawczyk