Krzysztof Jackowski od lat pomaga ludziom, korzystając ze swojego daru jasnowidzenia. Kiedy jednak go odkrył? Czy już jako dziecko doświadczał wizji? Jak mówi jasnowidz - nie, pierwsza z nich objawiła mu się dopiero, gdy był dorosłym mężczyzną. Nie znaczy to jednak, że jego dzieciństwo było całkowicie zwyczajne. On sam zaś mówi o sobie, że nie był zwyczajnym dzieckiem.

Dzieciństwo Krzysztofa Jackowskiego

Jako dziecko Krzysztof Jackowski stronił od głośnych zabaw czy gonienia za piłką z kolegami - o wiele bardziej cenił sobie towarzystwo własne. Jako chłopiec lubił samotność, ponieważ lubił zadawać sobie pytania natury egzystencjalnej. Co czeka go, gdy umrze? Jeżeli nic - czym jest nicość? Po co żyje?

Nie da się ukryć, że te pytania prędzej czy później zadaje sobie każdy z nas, jednak w głowie małego chłopca są czymś naprawdę wyjątkowym. Krzysztof Jackowski przyznaje, że jemu towarzyszyły one już od najmłodszych lat.

Jasnowidz przypuszcza, że to właśnie te myśli sprawiły, że w samotności czuł się znacznie lepiej. Gdy inne dzieci bawiły się na boisku, on samotnie wybierał się nad jezioro, by oddać się swoim przemyśleniom, wpatrując się w dal i siedząc pod drzewem.

Od rówieśników Krzysztofa Jackowskiego odróżniała jeszcze jedna rzecz - tęsknota za kosmosem. To wyobcowanie, które odczuwał przez sporą część dzieciństwa, wiązało się z dziwnym wrażeniem, że pomimo rodziny (i to nie małej, ponieważ miał aż pięcioro rodzeństwa) i domu na Ziemi, on pochodzi właśnie stamtąd. Swoich bliskich wspomina jednak dobrze - jak sam mówi, była to dobra rodzina.

Chociaż pierwszą wizję Jackowski miał dopiero jako 27-latek, jako dziecko już zdarzało się mu mieć przeczucia - wyczuwał przede wszystkim obecność osób zmarłych. Gdy zmarł ktoś z rodziny czy najbliższych sąsiadów, jasnowidz bardzo się bał, ponieważ był przekonany, że zmarli mogą manifestować się po śmierci.

