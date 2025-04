Wielu fanów Witolda Pyrkosza przyjęło wiadomość o jego śmierci z głębokim żalem i smutkiem. "Życie toczy się dalej" napisali administratorzy fanpage'a "M jak Miłość", ale naszym zdaniem to najmniej fortunne, co można rzecz po śmierci kogoś bliskiego. Dla Krystyny Pyrkosz to cios, który jak sama mówi, nie wie czy zniesie...

Reklama

Krystyna Pyrkosz o śmierci Witolda Pyrkosza

Widzowie "M jak Miłość" są pogrążeni w smutku - 25 kwietnia stacja wyemitowała specjalne kulisy serialu dotyczące wyłącznie Witolda Pyrkosza - fani dziękowali za ten akcent, bo był potrzebny i ważny.

ONS.pl

Do kiedy będą emitowane odcinki z Witoldem Pyrkoszem?

Najchętniej to bym się położyła obok męża i żeby nas razem pochwali.

W tabloidzie "Super Express" pojawiła się rozmowa z żoną niedawno zmarłego aktora Witolda Pyrkosza, panią Krystyną. Jego odejście jest dla niej druzgocące.

- Taki miałam poranek, że dostałam telefon ze szpitala. Nie było mnie przy nim. Ale z mężem już nie było kontaktu. Ja nie wiem, co ja teraz zrobię. Najchętniej to bym się położyła obok męża i żeby nas razem pochowali. Ja się wykończę. Długo to nie potrwa – czytamy w tabloidzie.

ONS.pl

Witold i Krystyna Pyrkosz byli małżeństwem od 55 lat - zgodnym, kochającym się i szczęśliwym. Pani Krystynie życzymy odwagi, by przeżyć te najtrudniejsze dla niej chwile w życiu.

Reklama

Gwiazdy wspominają Witolda Pyrkosza, a łzy cisną się do oczu