Za nami 3. edycja „Hotelu Paradise”, w której o 100 tysięcy złotych zawalczyły dwie finałowe. pary: Basia i Krystian oraz Bibi i Simon. Decyzją pozostałych uczestników show, na „ścieżce lojalności” stanęli Basia i Krystian i to oni zostali zwycięzcami programu.

Trudno się dziwić, kiedy w hotelu oboje dawali sobie jasno do zrozumienia, że są w sobie szaleńczo zakochani i chcą kontynuować relację po powrocie do Polski. Mało tego, w jednym z odcinków Krystian przyznał nawet, że Basia jest dla niego materiałem na żonę.

Dlaczego Basia i Krystian się rozstali?

Jak się okazało, para kilka tygodni po powrocie do kraju rozstała się, a ogłosiła to dopiero po emisji finału show, zgodnie z umową o dochowaniu tajemnicy. Co było powodem ich rozstania? Głos w tej sprawie zabrał sam Krystian.

Te dwa tygodnie razem, po programie, zamiast nam pomóc, nam zaszkodziły - wyjaśnił Krystian

Po powrocie do kraju, w którym panowała pandemia i lockdown, Krystian i Basia spędzali ze sobą 24 godziny na dobę, zamknięci w jednym mieszkaniu. To sprawiło, że zwykłe życie i codzienne przyzwyczajenia zweryfikowały ich poglądy na związek i potrzeby dotyczące relacji.

Basia oczekiwała większości uwagi Krystiana, on zaś wymagał więcej przestrzeni. To było głównym powodem, przez który para zdecydowała się rozstać. Mimo to Krystian zapewnia, że wciąż darzy Basię ciepłym uczuciem i będą dalej utrzymywać kontakt.

