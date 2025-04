Finał 3. edycji „Hotelu Paradise” już za nami. Tym razem o 100 tysięcy złotych zawalczyli Basia i Krystian oraz Bibi i Simon. Po głosowaniu pozostałych uczestników show, na „ścieżce lojalności” stanęli Basia i Krystian i to oni zostali zwycięzcami programu.

Jak wiemy, nagrania tej edycji „Hotelu Paradise” odbyły się kilka miesięcy temu. Uczestnicy nie mogli przez ten czas zdradzić żadnych szczegółów swojego życia „po programie”. Teraz jednak śmiało mogą wyjawić wszystkie tajemnice. Jedna z nich jest taka, że Krystian i Basia... nie są już razem.

Wydawało się, że ta para jest sobie pisana i darzy się bardzo silnym uczuciem. W jednym z odcinków Krystian przyznał nawet, że Basia jest dla niego materiałem na żonę i nie chciałby jej stracić. Czy w takim razie o nią zawalczy?

Niewykluczone, że kiedyś do siebie wrócimy. Może ja po prostu nie byłem jeszcze gotowy, może Basia musi zmienić też swoje podejście... No nie wiadomo. Biorę taką możliwość pod uwagę. Widzę, że coś nas do siebie ciągnęło i to może być do końca życia

- wyjaśnił Krystian