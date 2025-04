Królowa Elżbieta II została nazwana przez CNN „nową influencerką”. 92-letnia brytyjska monarchini zamieściła na Instagramie swój pierwszy post. To debiut królowej w mediach społecznościowych. Co opublikowała?

Debiut królowej Elżbiety II na Instagramie odbył się w czwartek (7.03.2019). Tego dnia monarchini pojawiła się z oficjalną wizytą w londyńskim Muzeum Nauki.

Królowa Wielkiej Brytanii zwróciła uwagę na dokument, który uznała za godny upublicznienia w sieci. To pochodzący z 1843 roku list, którego autorem był matematyk Charles Babbage, a adresatem pradziadek królowej, książę Albert. W liście opisany został prototyp maszyny Difference Engine, który jest uznawany za pierwowzór dzisiejszych komputerów.

- Podczas mojej dzisiejszej wizyty w Muzeum Nauki znalazłam coś niezwykłego w Królewskich Archiwach. To, na co patrzycie, to list napisany w 1843 roku do mojego prapradziadka, księcia Alberta. Charles Babbage, uznany za pierwszego na świecie pioniera komputerowego, zaprojektował Mechanizm różnicowy, którego prototyp książę Albert miał okazję zobaczyć w lipcu 1843 roku. W liście Babbage opowiedział królowej Wiktorii i księciu Albertowi o swoim wynalazku Silniku Analitycznym, na którym powstały pierwsze programy komputerowe, stworzone przez Adę Lovelace, córkę Lorda Byrona. Dziś miałam również przyjemność poznawać inicjatywy związane z kodowaniem komputerowym dla dzieci i wydaje mi się stosowne, aby opublikować ten post na Instagramie w Muzeum Nauki, które od dawna propagowało technologię, innowacyjność i inspirowało następną generację wynalazców

- napisała królowa Elżbieta II.