Kto nie chciałby zamienić się miejscami z królową Elżbietą? Bycie Jej Wysokością niewątpliwie ma wiele zalet. Nawet, jeśli pomimo 93 lat ma mnóstwo obowiązków i nadal piastuje najważniejsze stanowisko w kraju. Nie zapominajmy też o setkach (czasem bardzo surowych) zasad królewskiej etykiety, do których sama też musi się stosować!

Elżbieta II nigdy nie zdała egzaminu na prawo jazdy

...a mimo to prowadzi samochód! To właśnie ten jeden przywilej szczególnie sprawia, że wiele osób chciałoby być na jej miejscu chociaż na chwilę. Królowej nie dotyczą pewne zapisy kodeksu ruchu drogowego, ale zupełnie nie oznacza to, że jest zupełnie bezkarna na drodze.

Okazuje się, że królowa Elżbieta jest jedyną osobą w kraju, która może prowadzić samochód bez prawa jazdy. To jednak nie koniec przywilejów, które dotyczą Jej Wysokości.

Elżbieta II oprócz prawa jazdy nie potrzebuje też numeru rejestracyjnego, a także... paszportu. Może podróżować po całym świecie bez zmartwień o to, że zapomni potrzebnych dokumentów.

Czego jeszcze zazdrościmy królowej? Mało osób wie, ale w rodzinie królewskiej tradycją jest, by świętować dwoje urodzin. Jej prawdziwa data urodzin to 21 kwietnia. Oficjalne obchody urodzin Elżbiety II mają zaś miejsce w połowie czerwca.

Do tego wszystkiego warto też wspomnieć o prywatnym bankomacie w pałacu oraz... prywatnym poecie, którego zatrudnia. Królowa Elżbieta jest też oficjalną właścicielką wszystkich łabędzi pływających po Tamizie oraz wszystkich delfinów, które żyją w pobliżu Wysp Brytyjskich.

