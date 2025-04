Królewski protokół to skomplikowana sprawa. Meghan Markle przez kilka miesięcy towarzyszyła asystentka, której zadaniem było wprowadzenie księżnej w tajniki etykiety.

Reklama

Zasady, które obowiązują członków rodziny królewskiej są ściśle określone, nawet te, które dotyczą stroju. Oto 7 najbardziej absurdalnych zasad, których musi przestrzegać rodzina królewska.

1. Książę George nie może nosić długich spodni

...przynajmniej dopóki nie skończy 8 lat. Niezależnie od pogody, księcia George'a oraz innych książąt zawsze zobaczymy w skrojonych szortach i długich skarpetkach. Spodnie przeznaczone są dla dużych chłopców i mężczyzn. Ta tradycja ma bardzo głębokie korzenie – długie spodnie u chłopca kojarzą się z klasą średnią, nie z arystokracją.

fot. ONS

2. Królowa zawsze nosi jaskrawe komplety

Królowa Elżbieta wcale nie nosi jasnych, kolorowych kompletów z powodu swojej miłości do kanarkowego żółtego i fuksji. Okazuje się, że charakterystyczne kolory, które nosi królowa mają zupełnie inną, bardzo przyziemną funkcję. Elżbieta II dzięki nim ma wyróżniać się z tłumu.

3. Królowa ZAWSZE nosi rękawiczki

Czy deszcz, czy śnieg (czy upał), Elżbieta II zawsze ma na sobie rękawiczki. Co ciekawe, królowa nosi rękawiczki tego samego zakładu rękawicznictwa od swojego miesiąca miodowego, który odbył się... w 1947 roku!

Królowa Elżbieta rzadko wybiera skórzane rękawiczki. Zwykle wybiera dodatki z bawełny lub zamszu – zawsze pod kolor swojej torebki.

fot. ONS

4. Torebka królowej służy nie tylko do przechowywania drobiazgów

Królowa nie rozstaje się ze swoją torebkę nie tylko ze względu na obawę o rzeczy osobiste. Królewska torebka przede wszystkim pełni funkcję komunikacyjną! Gdy Elżbieta II przekłada podczas rozmowy torebkę z lewej do prawej ręki, jest to znak dla ochrony jej królewskiej mości, że królowa jest gotowa, by zakończyć konwersację.

Podczas oficjalnych przyjęć przy stole także należy zwracać uwagę na nią uwagę. Gdy królowa położy torebkę na stole, oznacza to, że kolacja powinna się zakończyć w ciągu pięciu minut.

5. Nakrycie głowy jest obowiązkowe podczas oficjalnych okazji

Tę tradycję pokochali wszyscy Brytyjczycy. I nie tylko! Powstają nawet specjalne konkursy na najciekawsze i najbardziej finezyjne kapelusze. Fascynatory i kapelusze u członków rodziny królewskiej wywodzą się z wielowiekowej tradycji. Dawniej kobietom nie przystało pokazywać włosów publicznie – niedługo potem zaś nakrycia głowy u kobiet stało się symbolem statusu i przynależności do klasy wyższej.

fot. ONS

6. ...ale nie po 18

Kapelusze są zarezerwowane na wystąpienia w ciągu dnia. Po 18 nadchodzi czas na tiary. Ta ozdoba nie jest jednak dla wszystkich – mogą je nosić tylko mężatki. Po godzinie 18 Meghan i Kate mogą też założyć inne ozdoby z brylantami. W ciągu dnia musi im wystarczyć skromniejsza i odpowiednia na tę porę biżuteria.

Czy księżne Meghan i Kate mają własne diademy? Otóż nie! Te ozdoby wypożycza im na czas przyjęć i innych oficjalnych wydarzeń sama królowa.

7. Istnieje zasada, pod jakim kątem należy nosić tiarę

Tiary i diademy nie mogą być noszone byle jak. Muszą być ułożone pod dokładny kątem! Według królewskiej etykiety, tiary powinny spoczywać z przodu głowy pod kątem 45 stopni do tyłu. Wtedy wyglądają elegancko (i, swoją drogą, najkorzystniej).

Reklama

Przeczytaj więcej o rodzinie królewskiej:

Księżna Kate zaczepiła chłopca na placu zabaw. Jego odpowiedź rozbawi cię do łez!

Ten drobiazg zdradza, że Meghan bardzo tęskni za księciem Harrym i ich synkiem. Co to takiego?