Kilka lat temu media żyły związkiem Kristen Stewart i Roberta Pattinsona. Parę połączyła praca nad filmami znanej sagi "Zmierzch". Spotykali się przez 5 lat, ale wywiad aktorki w T Magazine rzucił światło na prawdę o ich relacji.

Aktorka jest teraz w związku a Alicią Cargile, z którą pojawia się już na galach i czerwonych dywanach, choć sporadycznie. Aktorka okrzyknięta hipsterką Hollywood (wszystko przez jej niechlujny styl ubierania się) rzadko zwierza się prasie ze swojego życia prywatnego, nie lubi zdradzać intymnych szczegółów. Najwidoczniej kilka lat oddechu po sukcesie filmów z jej udziałem, Stewart pozwoliła sobie na szczerość. Dla fanów duetu Pattinson & Stewart, miażdżącą.

Ludzie tak bardzo chcieli, byśmy byli z Robertem parą, że nasz związek stał się w końcu produktem. To było dalekie od prawdziwego życia. Obrzydzało mnie to.

Aktorka poszła o krok dalej, i pozostawiając czytelników w przeświadczeniu, że związek z Robertem Pattinsonem był tylko marketingowym trikiem, otworzyła się i wyznała, że teraz jest zakochana w swojej dziewczynie.

