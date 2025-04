Po wywiadzie udzielonym Vivie przez Krawczyka i Włodarczyk, w którym opowiedzieli całej Polsce, że są „jednym ciałem astralnym” i planują dziecko, Zając wpadła w szał. Oświadczyła Mikołajowi, że nie pozwoli, aby dzieci pozostając pod jego opieką miały jakikolwiek kontakt z Agnieszką.

Relacje Anety i Mikołaja stały się bardzo napięte również dlatego, że aktor nie poczuwał się do płacenia alimentów. Napięcie pomiędzy byłymi partnerami zaczęło spadać, gdy Mikołaj spotkał na planie Celebrity Salon Sylwię Juszczak.

To właśnie Sylwia, która również samotnie wychowuje dwójkę dzieci, przemówiła Krawczykowi do rozsądku namawiając go do płacenia alimentów na synów.

A kiedyś byli tacy szczęśliwi...(fot. ONS.pl)

Niestety Aneta przeżyła kolejne rozczarowanie, kiedy Mikołaj postanowił zmniejszyć kwotę alimentów nawet jej o tym nie informując. Konflikt wybuchł na nowo w święta, kiedy to Krawczyk nie oddał Zając dzieci na wigilię.

Jak czytamy w Fakcie, według postanowienia sądu chłopcy mieli spędzać wigilię po równo z mamą i tatą. Ale Mikołaj, u którego przebywali synowie, nie przywiózł Anecie dzieci o umówionej porze. Przestał odbierać telefony, kiedy próbowała się skontaktować z synami.

Aneta opublikowała na swoim profilu na instagramie:

Jeżeli dzieci mają prawo spędzić część Wigilii z matką, drogi ojcze, nie pozwól im na to. Jeżeli dzieci mają prawo do kontaktu telefonicznego z matką, drogi ojcze nie pozwól im na to. A na koniec drogi ojcze, spójrz w lustro i przyjmij te oto owacje na stojąco.

Dodała również ankietę „śmiać się czy płakać”?

Jak wiadomo od znajomego Anety Zając, aktorka była w kiepskim stanie. Nie dość, że nie widziała się z dziećmi w wigilię, to nawet nie mogła złożyć im życzeń. Mikołaj przywiózł je dopiero następnego dnia i nawet nie tłumaczył swojego zachowania. Aneta wypełnia wszystkie postanowienia sądu i w żaden sposób nie ogranicza Mikołajowi kontaktu z chłopcami, ale to, co stało się w wigilię, bardzo ją zaniepokoiło.

