Premier Włoch jest od paru dni na językach z powodu uszkodzeń ciała, jakich się nabawił podczas niedawnego spotkania z wyborcami. Ale od o wiele dłuższego czasu jest o nim o wiele głośniej z powodu jego pozamałżeńskich romansów, jakie wyszły na jaw i którym nie ma wręcz końca, potwierdzając tylko powiedzenie o gorącym, miłosnym temperamencie Włochów.

Seks, kłamstwa i kasety wideo – tak można chyba najdokładniej i najkrócej opisać ekscesy seksualne premiera Włoch. Ponoć nie wszystkie z wymienionych poniżej kobiet zwiedziły alkowę Berlusconiego, ale na pewno miał on dużo do powiedzenia w sprawie ich karier, gdy tyko wpadły mu w oko.

Veronica Lario

Jedyna oficjalna kobieta i jednocześnie małżonka premiera Włoch, z którą ten jest związany od 1980 roku. Piękna aktorka i modelka, która karierę filmową rozpoczynała od udziału w niskobudżetowych produkcjach, ale wraz z poznaniem Berlusconiego porzuciła aktorskie zajęcie. Lario, która dzisiaj wnosi o rozwód z powodu ciągłych zdrad męża, sama zaczynała się spotykać z Berlusconim w atmosferze skandalu i otrzymując łatkę „tej trzeciej”, bo aż do 1985 roku Silvio, zanim związał się z nią oficjalnie (i w międzyczasie dorobił się z nią jednego dziecka), pozostawał w oficjalnym związku małżeńskim z Carlą Elvirą Lucią Dall'Oglio. Mimo to Lario zdecydowała się na małżeństwo z Berlusconim, choć wszystkie znaki na niebie i ziemi już na samym początku ich związku wskazywały, że Silvio potrafi „pociągnąć” równolegle kilka związków i nie mieć z tego powodu żadnych skrupułów. W każdym razie Lario przez ostatnie niemal 30 lat małżeństwa z Berlusconim pozostawała przykładną żoną i matką, pozostającą w cieniu wielkiej polityki męża, choć od czasu do czasu pozwalała sobie na wyrażenie swojej opinii na niektóre drażniące opinię publiczną tematy i – co ciekawe – zawsze kontrastowała ona z przekonaniami jej małżonka. W styczniu 2007 poczuła się głęboko dotknięta zachowaniem męża, który podczas konferencji prasowej, wskazując na ówczesną minister do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, Mara Carfagna, zapowiadał, że gdyby nie jego małżeństwo, to chętnie zmieniłby życiową partnerkę w mgnieniu oka właśnie na panią minister. By ukrócić kolejne poniżające jej osobę wyczyny męża wystosowała do niego w gazecie „La Republica” (będącej negatywnie nastawionej do politycznych poczynań Berlusconiego) list z żądaniem przeprosin, a premier się ugiął i przeprosił, obiecując, że już nigdy nie zszarga jej godności. Mimo tego pokajania się przez premiera w maju 2009 roku Lario wystąpiła jednak o rozwód, za powód podając wypalenie się uczucia i rozejście się wspólnych interesów osobistych. Kilka dni później do prasy wyciekły jednak zdjęcia, które były prawdopodobnie gwoździem do trumny związku Lario i Berlusconiego i które wywołały skandal erotyczny z Berlusconim w roli głównej, o którym mówił przez całe wakacje cały świat. Zdjęcia z prywatnej rezydencji premiera, w której – oprócz niego i premiera Czech – przez kilka dni swoje nagie wdzięki (i może nie tylko je) prezentowały młode modelki. Nie był to pewnie pierwszy tego typu „wyskok” premiera, ale najwidoczniej najwierniejsza z żon wypaliła się także pod względem cierpliwości.

Noemi Letizia



To na jej urodzinach, które zorganizował w swej rezydencji Berlusconi, bawił się premier, co uwieczniono na zdjęciach z czerwca 2009 roku. 18-latka, która do Silvio zwracała się podczas spotkania „Tatku”, otrzymała od premiera, oprócz królewskiej oprawy jej urodzin, drogi diamentowo-złoty naszyjnik, co spowodowało ogromną falę plotek na temat romansu tej dwójki, trwającego zresztą od paru dobrych lat, a co ciekawsze – że dziewczyna jest... nieślubną córką premiera (co i tak potwierdza – negatywnie rzecz jasna – jego rozbuchany miłosny temperament). Można jednak Noemi „zawdzięczać” zakończenie żenującego spektaklu Berlusconiego, bo to właśnie jej osoba sprawiła, że Lario wykonała ostateczny „rozwodowy krok”, który przypieczętował i tak już umierające w konwulsjach małżeństwo premiera.

Elena Russo



Kolejna kochanka Berlusconiego, która oficjalnie uchodziła jedynie za jego „ulubioną włoską aktorkę”. Premier, zaniepokojony brakiem aktorskich propozycji dla jego ulubienicy, postanowił, że da się jej wykazać na rządowym PR-owym stanowisku „twarzy Neapolu”, mając za zadanie zająć się odświeżeniem wizerunku tego regionu Włoch. Tak naprawdę jej osoba odegrała niemałą rolę w ujawnieniu taśm rozmów, podczas których Silvio Berlusconi delikatnie „sugerował” dyrektorowi włoskiej stacji telewizyjnej, by znalazł Russo – nazwanej przez niego w rozmowie „moim malutkim motylkiem” – jakieś zajęcie w którymś ze swoich programów (szantaż okazał się oczywiście skuteczny, bowiem premier Włoch jest właścicielem medialnego imperium, w tym także kilku stacji telewizyjnych). Ponadto aktorka pojawiła się na okładce magazynu „Panorama”, również należącego do Berlusconiego, przyznając, że owszem, spotkała się z premierem kilka razy, ale skończyło się tylko na prawieniu komplementów z jego strony. Skąd ten zapał, by znaleźć dla tak naprawdę podrzędnej aktorki zajęcie przed kamerami? Sam Berlusconi wyraził „ubolewanie” z powodu jego jakoby wtrącania się do procedury castingu do telewizji, w którym wzięła udział i który wygrała bez żadnych nacisków na producentów z jego strony, a skończyło się tylko na rekomendacji aktorki przez premiera. W każdym razie pojawiły się plotki, a że pani Russo to piękna Włoszka, to niewykluczone, że oprócz słownej rekomendacji za kandydaturą aktorki stało coś jeszcze.

Eleonora i Imma De Vivo



Marzenie (bardziej lub mniej ciche) niejednego mężczyzny: znaleźć się w łóżku w trójkącie z dwoma innymi kobietami, ale z bliźniaczkami – to jest dopiero rarytas. W każdym razie bliźniaczki De Viro pojawiły się we włoskim reality show „L’Isola dei Famosi” (coś na miarę pozostawionych samym sobie na bezludnej wyspie robinsonom), z którego niestety szybko odpadły. Jednak zanim zniknęły z anteny, dojrzał je Berlusconi, docenił ich osobowości i urodę, a następnie obsadził w roli... pogodynek w jednej ze swych stacji.

Aida Yespica



Pochodząca z Wenezueli modelka, która wygrała konkurs Miss tego kraju w 2002 roku. Rok później przeniosła się do Milanu, by tam kontynuować świetnie zapowiadającą się karierę modelarską i natychmiast została zauważona przez tamtejszy show-biznes. Pojawiła się na okładkach magazynów dla mężczyzn „GQ” i „Maxim”, podbiła też stację RAI, pozując dla niej do masy klipów i zdjęć promujących telewizję, a także serce Berlusconiego, który nie mógł się oprzeć jej urodzie tak bardzo, że pozwalał sobie otwarcie, nie kryjąc się przed nikim, flirtować z modelką. To właśnie spotkania premiera z Yespicą wywołały oburzenie Veronici Lario, która zareagowała na publiczne romansowanie męża zażądaniem przeprosin na łamach „La Republica” w styczniu 2007 roku: obok „miłosnego” wyznania skierowanego do minister Mara Carfagna, pojawiła się także obietnica pod adresem również goszczącej na tym spotkaniu Yespici i brzmiąca: „Za tobą pójdę wszędzie”.

Angela Sozio

Ognista Włoszka, zarówno pod względem temperamentu, jak i płomiennego, rudego koloru włosów, gwiazda włoskiego „Big Brothera”, prosto po zakończeniu show trafiła (dosłownie) na kolana Berlusconiego, co nie uszło uwadze paparazzich i zostało udokumentowane w 2007 roku podczas urlopu premiera w jego willi w Sardynii.

Eleonora Gaggioli



Tak się składa, że niemal wszystkie zauważone i wypromowane na wysokie stanowiska (w tym rządowe) przez Silvio Berlusconiego kobiety, miały wcześniej kontakt z show-biznesem, będącym świetną trampoliną jak się okazuje do wpadnięcia w oko premierowi. Telewizyjna aktoreczka Eleonora Giaggoli również zaskarbiła sobie sympatię premiera najpierw pokazując w sesji zdjęciowej swoje wdzięki w reklamie bielizny, a potem stając się jedną z jego ulubionych „przyjaciółek”, z którą sfotografowano go w jego rezydencji w czerwcu 2009 roku, a jeszcze wcześniej dostając nominację do Parlamentu Europejskiego – dzięki oczywiście wsparciu Silvio







Mara Carfagna

Kolejna modelka, Miss Włoch, która z kart kalendarza trafiła do rządu Berlusconiego i pełni rolę minister do spraw równego traktowania kobiet i mężczyzn. To z nią premier miał się żenić, „gdyby nie jego dotychczasowy związek małżeński” i to nieugryzienie się (co zresztą jest typową cechą przemówień premiera Włoch pełnych językowych lapsusów, choć akurat ta wypowiedź była raczej w pełni świadomym wyznaniem z racji erotycznych podbojów) musiał przepraszać żonę w „La Republice”.

Barbara Matera



Kolejna blond seksbomba, której urodzie nie oparł się premier Włoch i która została obwołana koniem pociągowym jego politycznego haremu. Matera z wybiegu dla Miss Włoch z 2000 roku, na którym zdobyła główny tytuł, trafiła niemal od razu za sprawą magicznej różdżki Berlusconiego na telewizyjny dywanik, dostając stanowisko głównej spikerki w stacji RAI. Premier jednak zapragnął, by jej kariera rozwijała się dalej (a czemu Matera niespecjalnie się opierała) i wypromował ją jako kandydatkę na posłankę do Parlamentu Europejskiego, podkreślając jej dwie (i chyba jedyne) cechy, jakie miałyby jej pomóc w zdobyciu tego stanowiska i jakie potwierdziły osobiste preferencje Berlusconiego wobec kobiet: „Jest wykształcona i przede wszystkim bardzo piękna”.



