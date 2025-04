„Hotel Paradise”, który doczekał się już 4. edycji, to wielki programowy hit stacji TVN. Jak w przypadku wielu reality shows, losy uczestników rozgrzewają zainteresowanie fanów nawet długo po emisji, a nowi celebryci wkraczają na ścianki i zgarniają tysiące obserwatorów w mediach społecznościowych.

Reklama

Czy nowy sezon także wykreuje nowe gwiazdy?

Klaudia El Dursi o nowym sezonie „Hotelu Paradise”

Prowadząca reality show przyznaje, że najnowsza edycja będzie wyjątkowo ekscytująca.

– Ona będzie zupełnie inna. Będą takie silne charaktery, takie silne osobowości, będą intrygi. Z dużą niecierpliwością czekam, jaki będzie odbiór widzów – opowiedziała El Dursi.

Gwiazda została jednak zapytana konkretnie o Darka, uczestnika, który podkreśla, że interesują go tylko modelki...

– To był taki wesoły gagatek. Tego akurat nie dosłyszałam, ale wydaje mi się, że to raczej z przymrużeniem oka było niż na serio. Darek spoko chłopak – odpowiedziała El Dursi, która również zajmuje się modelingiem.

Co prowadząca sądzi o innych uczestnikach?

– Miłosz skupił moją uwagę. Ja mam sentyment do długich włosów. Z drugiej strony, moją uwagę przykuł także Łukasz. Wysoki, postawny, męski... – rozmarzyła się El Dursi.

Jeśli chodzi o uczestniczki, prowadząca podsumowała, że na pewno wyróżniają się od swoich poprzedniczek... pośladkami.

– Dziewczyny z poprzedniej edycji: nie obrażajcie się na mnie, ale ja to muszę powiedzieć. To zdecydowanie będzie mistrzowska edycja pod względem pięknych pośladków. Muszę to powiedzieć, że dziewczyny z 4. edycji... ich zgrabne nogi i pośladki wygrały – wyznała modelka.

Będziecie śledzić pośladki uczestniczek „Hotelu Paradise”? Premiera już w poniedziałek.

Reklama

Czytaj także:

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?

Krzyztof Gojdź dostanie własny program w USA? Chirurg plastyczny gwiazd przez lata robił karierę w TVN

Mąż Tamary Arciuch pomoże jej wygrać „Twoja twarz brzmi znajomo”? Zaskakująca odpowiedź aktorki