Klaudia el Dursi wypowiedziała się na temat nowej miłości, która narodziła się na planie „Hotelu Paradise”. Program, który bije rekordy oglądalności i rozpala zainteresowanie internautów, to miejsce, w którym uczestnicy odnajdują nowe obiekty westchnień. Teraz „strzała amora” trafiła w Krzysztofa i Basię, nowych bohaterów „Hotelu Paradise”. Jak się okazuje, Klaudia el Dursi wcale nie była zdziwiona tym połączeniem...

El Dursi o relacji Krzysztofa i Basi

Zapytana o swoje przemyślenia na temat nowego związku uczestników, el Dursi odpowiedziała zdecydowanie, że od początku wiedziała, że będą razem.

– Basia Krzysztofowi wpadła w oko od samego początku. Dla mnie to nie było zaskoczeniem. On z racji sympatii, szacunku dla swojego kolegi, nie mieszał się w to, ale my dobrze wiedzieliśmy, że ta Baśka mu siedzi w głowie – wyznała prowadząca.

Chociaż Krystian z „Hotelu Paradise” starał się zasugerować, że Krzysztof nie jest w typie Basi, jak się okazało, zainteresowanie i chemia pomiędzy uczestnikami stały się obustronne.

Stwierdziła także, że ich związek ma spore szanse na przetrwanie i jest znacznie mniej burzliwy niż wiele innych relacji, które narodziły się w programie.

– Faktycznie na Instagramie ładnie się ich ogląda, żyją w wielkiej harmonii – skomentowała Klaudia el Dursi.

Myślicie, że to wystarczy, żeby z fascynacji narodziła się wielka miłość do końca życia?

