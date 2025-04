3. edycja „Hotelu Paradise” cieszy się jeszcze większą popularnością, niż dwie poprzednie. Może za sprawą Kiśla, czyli kocura, który mieszkał z uczestnikami w hotelu. Futrzak stał się niemal pełnoprawnym bohaterem show i często pojawia się na ekranie.

Historię Kiśla i tego, skąd w ogóle wziął się w rajskim hotelu, zdradził Krystian, który zdecydowanie miał na Zanzibarze najsilniejszą więź z Kiślem.

Widzowie byli przekonani, że Kisiel to kot, który urodził się już na Zanzibarze i od zawsze jest mieszkańcem hotelu. Mocno zaskoczy ich więc wieść, że tak naprawdę Kisiel jest... Polakiem.

Kisiel to był kot Polaków. Nazywa się Kilimandżaro i to jest kot Polaków, którzy mieszkali przed nami w tym hotelu. Oni go tam zgubili, gdzieś im się zawieruszył. Wrócili do Polski i zobaczyli tego swojego kota w programie. Poprosili, żeby im tego kota przywieźć

- wyjaśnił Krystian