Kinga Rusin nie przestaje nas zadziwiać! Gwiazda stacji TVN słynie z promowania zdrowego stylu życia, który najwyraźniej przynosi efekty. Dziennikarka opublikowała na Instagramie zdjęcie z sylwestra na plaży. Jej figura jest do pozazdroszczenia!

Na oficjalnym profilu gwiazdy pojawiło się zdjęcie, które wzbudziło ogromne emocje wśród internautów. I nic dziwnego! Widzimy na nim 47-letnią dziennikarkę, która w skąpym bikini przechadza się po plaży. Smukłe nogi, płaski brzuch, wyrzeźbione ramiona - taka figura to marzenie wielu kobiet.

Kinga Rusin w tym roku zrezygnowała z balowej kreacji i wykwintnego balu. Zamieniła je na kostium kąpielowy i plażę w ciepłych krajach. Nie zdradziła, gdzie przebywa, lecz wiadomo, że nowy rok przywitała nad brzegiem morza. A jej sylwestrowy look zebrał mnóstwo komplementów. Fani uważają, że gwiazda wygląda na znacznie młodszą niż jest w rzeczywistości!

Trudno się nie zgodzić z tymi komentarzami! Tym bardziej, że kolejny post tylko przypieczętował entuzjastyczne spostrzeżenia.

Kinga Rusin opublikowała krótki filmik, na którym widzimy ją w zmysłowym tańcu nad brzegiem morza. Ma na sobie dwuczęściowy kostium kąpielowym i koronkową narzutkę.

Zaczęło się wczoraj i trwa do dzisiaj. Sylwester na plaży, z DJ’ami i muzyką non stop. Kocham! Bez fioków, loków, bez makijażu, bez balowej sukni i bez butów. Za to z wiatrem we włosach i uśmiechem na twarzy

- napisała dziennikarka.