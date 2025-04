Kinga Rusin należy do grona kobiet, które doskonale sobie zdają sprawię ze swojej wartości. Nie mówiąc już o kobiecej pewności siebie i niezależności, biznesowo Rusin zostawia daleko w tyle inne dziennikarki. Ma też coś do powiedzenia na ten temat!

Mama Poli i Igi sama wychowała się jako jedynaczka i pochodzi z dobrego domu. Wartości takie jak ciężka praca, rodzina, oszczędność i szacunek do siebie wyniosła właśnie stąd i przekazuje je córkom. Choć Pola mieszka teraz w Nowym Jorku, a Iga żyje teraz swoją karierą w branży modelingowej, Rusin nieustannie jest z nimi w kontakcie, a ich relacje są trwałe i nowoczesne.

Pola Lis idzie w ślady mamy?

Trzy panie mają bowiem wiele wspólnych pasji i tematów do rozmów. Jedną z nich jest właśnie szacunek do samej siebie i budowanie relacji z mężczyznami. Czego uczy Kinga Rusin swoje córki?

Kobieta musi być enigmą, nie mimozą, musi być fascynującą tajemnicą, a nie zgraną płytą. Musi mieć swój świat, do którego wpuszcza faceta od czasu do czasu. Przepraszam, ale tak to działa. (...) Warto przypominać o tym Polkom. U nas wciąż pokutuje stereotyp, że żona czy partnerka powinna być podporządkowana, bez własnego zdania i życia.

- doradza swoim córkom Rusin, która obecnie jest w szczęśliwym związku z Markiem Kujawą.

Kinga Rusin o byciu spełnioną kobietą

Dziennikarka jest niezłomna w pokonywaniu przeszkód. Wywiad z Marthą Stewart? Udało się po latach. Przejście się po czerwonym dywanie podczas Oscarów? To jest jej żywioł. Jedyne, czego nie doznała w pełni, to szczęśliwego małżeństwa. Rozwód z Tomaszem Lisem okupiła zdrowiem i był czas, w którym Kingi Rusin nie było tak widać na ekranie. Rozkwitła, zbudowała markę ekologicznych kosmetyków, zainwestowała w sport i stała się jedną z najbardziej lubianych i najlepiej opłacanych prezenterek. Jej pozycja jest niezachwiana prywatnie i zawodowo. Ma też sporo oddanych przyjaciół i uwielbia wyzwania zawodowe. To jej pasja, dlatego tak entuzjastycznie podchodzi do hobby swoich córek.

Kinga Rusin o swojej przygodzie w Afryce

Jeśli chcecie poznawać innych ludzi, mieć przygody, same musicie coś zaoferować. Czytajcie książki, oglądajcie filmy, zapamiętujcie rozmowy. (...) Chciałabym, aby Pola i Iga miały przez całe życie miały pasje, których nikt w nich nie zabije. Pasja zawsze się obroni.

- kwituje Kinga Rusin.

Przemawia do was jej przesłanie?

