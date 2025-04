W miniony weekend odbyło się jedno z najbardziej prestiżowych wśród imprez jeździeckich wydarzenie, które przyciąga tłumy zainteresowanych - Cavaliada. Tak, jak się spodziewaliśmy, na imprezie pojawiły się znane nam gwiazdy.

Reklama

Kto przybył, by zobaczyć zawody konne?

Jeździectwo to pasja, ale także drogie hobby, które dodaje wdzięku i animuszu. Wiedzą o tym gwiazdy telewizji. Dlatego też na wyścigach konnych w Warszawie pojawili się znawcy tych szlachetnych zwierząt i pasjonaci rywalizacji. Cavaliada przyciągnęła tłumy, a obserwatorzy w skupieniu obserwowali jej przebieg. Kogo można było spotkać? Katarzynę Sokołowską, Kamilę Szczawińską z rodziną, Karolinę Ferenstein-Kraśko (posiada własną stadninę!) czy Kingę Rusin z córką Igą. Tym razem dziennikarka pojawiła się bez ukochanego, Marka Kujawy. Miłością do uprawiania sportu, a zwłaszcza jeździectwa, Rusin zarażała starszą córkę od jej najmłodszych lat. Iga Lis idzie w ślady mamy i już ma swoje plany na życie! Jednakże nie są one związane z trenowaniem jazdy konnej.

Córka Rusin i Lisa zostanie modelką?

Kinga Rusin ma bardzo szerokie kontakty. Przyjaźni się z Katarzyną Sokołowską, choreograf w ekipie programu "Top Model", sama jest jurorką w show "You Can Dance"... Jej córka, Iga Lis, ma zatem duże pole manewru jeśli chodzi o wybór ścieżki zawodowej. Jaką sobie upatrzyła? Od kilku lat aktywnie uczestniczy w sesjach fotograficznych i niekiedy zdarza jej się chodzić po wybiegu. Ma szanse uczyć się od najlepszych. Jeśli to nie wypali (Tomasz Lis dość negatywnie podchodzi do wyboru drogi zawodowej córki), prawdopodobnie może liczyć na angaż np. jako dziennikarka modowa czy korespondentka z pokazów. Jak myślicie, czy ma predyspozycje do wykonywania trudnego zawodu fotomodelki i ma szanse na karierę?

Reklama

A photo posted by Iga Lis (@iga_l) on Feb 16, 2015 at 12:35pm PST

#2011 😹😹😹 A photo posted by Iga Lis (@iga_l) on Jan 20, 2015 at 12:23pm PST

Zobacz także:

Mateusz Maga zerwał kontrakt z agencją

Wendzikowska na spacerze z córeczką

Ryan Reynolds rozbroił nas swoim wyznaniem