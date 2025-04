W świecie, w którym kobiety powinny wspierać inne kobiety, dziwią sytuacje, w których grupa pań tak negatywnie reaguje na szczęście spodziewającej się dziecka modelki. Kinga Korta odpowiedziała hejterkom – stanowczo, ale z klasą.

Kinga Korta to modelka znana przede wszystkim z programu „Żony Hollywood”, którego dwa sezony wyemitował TVN. Gwiazda od pewnego czasu starała się zajść w ciążę ze swoim mężem, amerykańskim biznesmenem Chetem, o czym otwarcie mówiła w telewizji. Marzenie pary wreszcie się spełniło: Kinga jest w ciąży i wkrótce ich rodzina się powiększy. Niestety, radość Korty zakłóca fala hejtu, która pojawiła się w internecie niedługo po tym, jak celebrytka ogłosiła, że spodziewa się dziecka.

O co poszło? Zdaniem wielu komentujących profil Korty na Instagramie kobiet modelka jest już... „za stara” na bycie matką i nie powinna zachodzić w ciążę w „tak późnym wieku”. To, ile dokładnie ma lat, owiane jest tajemnicą.

Domyślamy się, że żadna kobieta, tym bardziej tak otwarcie ciesząca się ze swojej ciąży, nie chciałaby przeczytać słów, jakie na swój temat musiała w ostatnich dniach czytać Korta. Początkowo modelka nie reagowała na negatywne komentarze, kilka godzin temu zamieściła jednak na Instagramie wpis w odpowiedzi na niepochlebne opinie.

Moi Drodzy, wiele osób kibicowało nam, obserwując nasze starania o dziecko w programie Żony Hollywood. Kiedy się to wreszcie udało, marzyłam, aby tą cudowną wiadomością podzielić się z całym światem! Jest to również ważne ze względu na to, że otrzymałam wielkie wsparcia ze strony kobiet, które zdecydowały się, bądź starają się o dziecko w podobnym wieku. Pokazując dość osobiste zdjęcia, chciałam pokazać, że wspieram matki w każdym wieku, bo macierzyństwo to coś, czego nigdy nie należy się wstydzić. W końcu tworzenie domu dla maleńkiej istotki nigdy nie powinno spotykać się z dezaprobatą. Według mnie to coś, co jest godne podziwu

– napisała gwiazda.