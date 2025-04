Kim Kardashian i Kanye West spodziewają się trzeciego dziecka. Już wiadomo, jakiej płci będzie ich pociecha, jednak to, co interesuje media bardziej, to fakt, że skorzystają z surogatki.

Kim Kardashian urodziła dwójkę dzieci - córkę North oraz synka Westa. Z zdrowotnych nie może zajść w kolejną ciążę, bo naraziłaby się na poważne problemy (celebrytka ma powikłania pociążowe - chodzi o łożysko przyrośnięte). Para jednak marzyła o trzecim dziecku - ogłosili, że wynajęli surogatkę. Trzecie dziecko Kim Kardashian i Kanye Westa urodzi się w styczniu 2018 roku. Serwis TMZ donosi, że Kim Kardashian i Kanye West nie interesują się wystarczająco losem kobiety, która urodzi ich dziecko, kontaktują się jedynie telefonicznie.

Lekarze odradzają trzecią ciążę Kim Kardashian. Dlaczego? Czym ryzykuje? Ten problem dotyczy wielu kobiet

Płeć trzeciego dziecka Kardashian i Westa

Kim Kardashian wyjawiła publicznie płeć swojego trzeciego dziecka w programie „The Ellen Degeneres Show”. Kim została przepytana przez prowadzącą o wyprawiony w ostatni weekend tzw. baby shower, choć 37-latka nie jest w ciąży. Z odpowiedzi wynikało, że Kim Kardashian i Kanye West spodziewają się córki!

Rodzą się wątpliwości, jak trzecie dziecko zostanie przyjęte w rodzinie... Nie są jednak pierwszymi, którzy zdecydowali się na ten krok.

Gwiazdy, które skorzystały z surogatki

W gronie przyznających się do tego kroku gwiazd, są m.in. Nicole Kidman i Keith Urban czy pary homoseksualne (Elthon John i David Furnish). Plotkowano także, że Byeonce skorzystała z surogatki w przypadku pierwszego dziecka, Blue Ivy - nigdy jednak nie potwierdziła tych doniesień.

