Kim Kardashian w sportowej bluzie i jedwabnej sukience

Prawdę mowiąc, nie wiemy jak zareagować na tę stylizację Kim Kardashian. Żart? Prowokacja? Zobaczcie same!

Kim Kardashian, królowa Instagrama i posiadaczka najsłynniejszej pupy show-biznesu nie lubi, gdy wokół jej osoby nie jest wystarczająco głośno. Kardashian pokazała się ostatnio w dość nietypowym zestawieniu ubraniowym. w czasach, kiedy trendy można dowolnie miksować, zestawiać i nosić, Kim stwierdziła, że to jednak za mało. Poszła o krok dalej! Znana z upodobań do drogich markowych ubrań i stylu glamour, założyła jedwabną, grafitową suknię maxi z rozporkiem na cienkich ramiączkach. Wszystko byłoby ok, ale... celebrytka postanowiła, że wieczorową niemal kreację zestawi z dresową bluzą.

Kim Kardashian w jedwabnej sukience i sportowej bluzie

Ta stylizacja byłaby do przeżycia, gdyby nie fakt, że owa sportowa bluza nie byla nałożona na sukienkę z jedwabiu, lecz pod nią! Musicie zobaczyć radosną minę Kim i uśmieszek Kanye Westa, gdy wychodzili z samochodu. Obejrzyjcie galerię!

