Kim Kardashian w ciąży na zakupach

Jako, że Kim Kardashian jest w drugiej ciąży, a poród przewidywany jest na okres zimowy, celebrytka prawdopodobnie w kwestii wyboru imienia pójdzie w kierunku nazw... pór roku. Jakie imię wybierze?

Kim Kardashian potrafi narobić szumu wokół siebie. Druga ciąża Kim Kardashian budzi ogromne zainteresowanie zagranicznych mediów, choć teoretycznie to zmiana płci jej ojczyma przykuwała większą uwagę. Jednakże Kardashian nie pozostaje w tyle i co i rusz pokazuje się w "ciążowych" stylizacjach.

❤️ @khloekardashian @kourtneykardash Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Cze, 2015 o 1:34 PDT

Kim Kardashian w ciąży - znamy płeć dziecka

Podczas pierwszej ciąży Kardashian przytyła aż 30 kilogramów. Celebrytka wybrała się niedawno na zakupy ze znajomą. Zdecydowała się włożyć dopasowaną czarną sukienkę przed kolano oraz sandały na obcasie. Czy widać pierwsze widoczne oznaki ciąży? Złośliwi mówią, że nie z tej strony, z kórej powinna być zauważalna...

Jakie imię wybierze Kim Kardashian dla swojego dziecka? Wyznała, że spodziewa się chłopca. Początkowo spekulowano, że będzie to South, ale celebrytka przymierza się do pójścia w innymi kierunku. Z racji porodu w okresie zimowym media sądzą, że będzie to imię... Winter!

Nie będzie imienia typu kierunki świata. Kim urodzi w grudniu i na serio rozważa imię Winter.

Jak Kardashian prezentuje się w 1. trymestrze ciąży? Obejrzyjcie galerię!

