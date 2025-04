Platynowe włosy wydawały się być ekscentrycznym pomysłem, ale Kim Kardashian poszła jeszcze dalej. Nie tak dawno wraz z Kanye Westem wrzucili swoje zdjęcia w niebieskich soczewkach. Jakby tego było mało, Kardashian (podobno) założyła je swojej córeczce, która w czerwcu skończy 2 lata.

Reklama

Mała North West często znajduje się w centrum uwagi, a Kim Kardashian dba o to, by regularnie wzbudzać zainteresowanie lub szokować. Ekstrawaganckie futrzane bikini, kreacja przypominająca szlafrok na imprezie Grammy, krótkie blond włosy... Przynajmniej raz w tygodniu celebrytka zadziwia swoimi pomysłami. Tym razem najwyraźniej zdecydowała, że... założy soczewki kontaktowe małej North. Zdjęcia wrzuciła na swój profil na Instagramie.

Baby Wolfie #NoTheseAreNOTContacts #JustAnEditISawOnline A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 16, 2015 at 10:02am PDT

Another baby Wolfie pic. Not sure who made these edits they are so cute but not as cute as my brown eyed Wolfie! A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 16, 2015 at 10:09am PDT

Kim Kardashian i jej dziwne pomysły

Celebytka jest znana z tego, że lubi poprawiać urodę, ale nikomu nie przeszłoby przez myśl, że zechce także ingerować w wygląd małej North. Kim Kardashian wrzuciła na Instagram zdjęcia North West z niebieskimi i zielonymi oczami. Co prawda był to jedynie kolejny eksperyment, mający na celu zwrócenie na siebie uwagi. Internauci zareagowali bardzo szybko: większość z nich zaczęło się dopytywać, czy to szkła kontaktowe, a których założenie graniczyłoby z absurdem. Kim Kardashian wytłumaczyła, że to nie są kolorowe soczewki, a zdjęcie jest po prostu przerobione. Jak myślicie, próbowała zachować twarz tymi wyjaśnieniami? Zobaczcie, jak ona sama wyglądała jako "wilczek".

Reklama

Wolfie A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 15, 2015 at 8:50pm PST

Zobacz także:

Kardashian w białych włosach

Kanye West rzucił się na Kim Kardashian

Doda jak Kim Kardashian