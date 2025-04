Kim Kardashian West i Kanye West z niecierpliwością czekali na ten moment! Wynajęta przez parę celebrytów zastępcza matka 15 stycznia 2018 urodziła dziecko. To dziewczynka! Jest zdrowa, waży 3,35 kg.

Jest już z nami. Jesteśmy tacy szczęśliwi – napisała Kim na swoim blogu.

„Kanye i ja z radością ogłaszamy przybycie na świat naszej zdrowej i pięknej córeczki. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszej surogatce, która pomogła nam spełnić marzenia, dając najwspanialszy prezent, o jaki mogliśmy prosić, oraz pielęgniarkom i lekarzom za opiekę. North i Saint są podekscytowani przyjściem na świat ich siostrzyczki” – wyznała Kim.

Kim i jej mąż mają już dwójkę dzieci – 4,5-letnią córkę North i 2-letniego synka Sainta. Teraz wszyscy zastanawiają się, jak będzie mieć na imię nowo narodzona córeczka…

Rodzice jednak jeszcze nie podjęli tej decyzji. Ale są już pewne przypuszczenia. Według serwisu Eonline.com Kim i Kanye nie biorą pod uwagę imion zaczynających się na literę K. Kim uważa, że dla niej ważne jest, żeby imię trzeciego dziecka było krótkie i łatwe do wymówienia.

Lekarze odradzają trzecią ciążę Kim Kardashian. Dlaczego?

Dlaczego Kim Kardashian wynajęła surogatkę?

Kim Kardashian z mężem od dawna marzyli o trzecim dziecku, ale Kim nie chciała już więcej rodzić. Nie chodziło o to, że jest próżna i martwiła się o swoją figurę po kolejnej ciąży, co jej zarzucano. Powodem były kłopoty ze zdrowiem celebrytki i dramatyczne wydarzenie z przeszłości. Kim wyznała, że była w trzeciej ciąży, ale poroniła. Miała powikłania zdrowotne po drugiej ciąży. Zatem surogatka była dla małżeństwa jedyną szansą na spełnienie marzeń o kolejnym dziecku.

Jak wygląda nowa córeczka Kim i Kanye?

Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć! Para otrzymała wiele ofert w wysokości kilku milionów dolarów za pierwsze zdjęcie nowego dziecka. Odrzucili je wszystkie. Według Tmz.com portale internetowe i magazyny zaczęły składać oferty hollywoodzkiej parze już miesiąc temu. Kim i Kanye stwierdzili, że nie wzięliby pieniędzy za zdjęcie swojego dziecka, bo byłoby to niemoralne. Para zdaje sobie sprawę, że takie zdjęcia w końcu pojawią się w mediach, ale chcą to zrobić spokojnie, bezpiecznie i według własnych zasad.

Jak to było wcześniej w przypadku pozostałych dzieci? Kim i Kanye zdjęcie North opublikowali dwa miesiące po jej narodzinach, Sainta zresztą podobnie. Zostaje nam zatem poczekać do marca! ;-)

