Kellan Lutz należy do grona najprzystojniejszych hollywoodzkich aktorów. Znany z ról w sadze "Zmierzch" czy serialu "Moda na sukces" uchodzi za łamacza damskich serc. Jego związek z Miley Curyus odbił się szerokim echem w mediach. Powodem ich szybkiego rozstania był podobno brak czasu na spotykanie się ze sobą. Jednak aktor nie może narzekać na brak zainteresowania.

Niedawno gwiazdor pojawił się na Grand Prix 2014 Formuły 1 w Monako, gdzie wywołał wielkie zainteresowanie fotoreporterów. Aktor pojawił się w jasnych spodniach i białej koszuli, podkreślającej jego umięśnione ciało. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie jeden szczegół. Lutz nie postarał się tym razem w kwestii butów. Na jego nogach wylądowały bardzo zniszczone buty. Rozumiemy przywiązanie do swoich ulubionych rzeczy, ale wyraźnie widać, że Kellan nosi je zbyt często i za długo. Mimo to, ciężko nie wybaczyć mu tej wpadki. Podobno ładnemu we wszystkim ładnie.

A jak wam podoba się gwiazdor?