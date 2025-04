Super Bowl to medialne i sportowe wydarzenie roku, które Amerykanie traktują niemalże jako święto narodowe. Miliony widzów i kibiców są gotowi wydać tysiące dolarów, by móc postawić stopę na jednym z najbardziej okazałych stadionów świata.

Na ten dzień czekaliśmy! O ile sam mecz futbolowy nie leży w naszych zainteresowaniach, o tyle występ w połowie rozgrywek, tzw. half-time show, wzbudził masę emocji!

Katy Perry zaprezentowała swoje największe hity w towarzystwie Lenny'ego Kravitza i Missy Elliott: "Roar","Firework", "I Kissed a Girl" czy "Dark Horse".

Piosenkarka pokazała, że jest artystką na najwyższym poziomie.

Niektórzy nawet twierdzą, że ogrom przygotowań scenicznych przebił zeszłoroczny występ Beyonce, a dorównuje nawet Madonnie.

Artystka pojawiła się na scenie na gigantycznej konstrukcji podobnej do słonia lub konia trojańskiego.

Jej występy to eksplozja niebywałej energii - są prawdziwym majsterszykiem choreografii i talentu, dlatego koniecznie musicie to zobaczyć!

Koncert robi piorunujące wrażenie!

