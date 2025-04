Katie Price promuje preparat Worx w Londynie

Katie Price to brytyjska modelka i aktorka, która słynie z dość oryginalnego podejścia do życia. Znana jest z tego, że sprzedała całą swoją prywatność, a liczne operacje plastyczne zamiast poprawić jej urodę - oszpeciły ją. Równie liczne co operacje, są kolejne związki celebrytki. Tabloidy na Wyspach przestały już nawet liczyć, ile ich było.

Reklama

36-letnia Katie jest teraz w trakcie rozwodu, ale zamiast rozpaczać, ostro wzięła się do pracy. Kilka dni temu promowała swój najnowszy produkt, czyli specjalny kosmetyk do usuwania farby do włosów.

Reklama

Ciężko określić, co miała na sobie - jedno jest pewno - było to bardzo kolorowe i niezwykle kiczowate. Doceniacie jej gust?