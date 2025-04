Fani aktorki długo czekali na takie wieści. Katie Holmes od kilku lat pojawiała się sama na bankietach, premierach czy imprezach. Opinia publiczna była przekonana, że aktorka jest singielką. Niespodzianka!

Piękna Holmes od czasu głośnego rozstania z Tomem Cruise'em nie była widywana w towarzystwie mężczyzn. Rozwód pary w 2012 roku bardzo ją przytłoczył, a jakby tego było mało, aktorka żyła w nieustannym napięciu i lęku, bowiem była zastraszana. Niektórzy twierdzili, że 36-letnia Holmes postawiła krzyżyk na mężczyznach; żadnemu już nie zaufa i nie powierzy opieki nad swoją 8-letnią córką Suri. Jak donoszą media, Katie Holmes od ponad roku spotyka się z aktorem, Jamie'em Foxxem. Mamy na to kilka dowodów.

Jak donosi magazyn Us Weekly, Katie Holmes i Jamie Foxx (a właściwie Eric Marlon Bishop) przyjaźnią się od lat. Po raz pierwszy widziano ich razem pod rękę w sierpniu 2013 roku podczas jednej z imprez charytatywnych. Dla dobra dzieci (Jamie Foxx ma 10-letnią córkę) para nie obnosiła się ze swoją bliską relacją, którą przez długi czas uznawano za przykład typowej przyjaźni damsko-męskiej. Czy coś się zmieniło? Wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

In this week’s issue: Exclusive details about #KatieHolmes and #JamieFoxx’s top-secret romance, nearly a year-and-a-half after they first hooked up! See the first pic of them holding hands at Usmagazine.com now!

Mar 18, 2015 at 5:19am PDT