Jak zachwycić talentem, wzruszyć i przy okazji wyglądać przepięknie? To wie tylko Kate Winslet. Zaliczyła wspaniały wieczór na BAFTA 2016!

Przepiękna kobieta i piekielnie zdolna aktorka otrzymała 3. "maskę", czyli statuetkę BAFTA. Prócz podziękowań, zdecydowała się na wygłoszenie krótkiej przemowy, która zmowtywowała i podniosła na duchu tysiące kobiet (i nie tylko). O Kate Winslet jest teraz głośno nie tylko ze względu na fakt, że została doceniona za rolę w filmie "Steve Jobs", lecz także z powodu tych właśnie wzurszających słów:

Co za wspaniały rok, by otrzymać nominację - powiedziała podczas gali. To był niesamowity rok dla kobiet i czuję się niezwykle dumna mogąc stać obok Was, Jennifer, Julie, Rooney i Alicia. Wasze role były cudowne. Kiedy miałam 14 lat, mój nauczyciel gry aktorskiej zapowiedział, że ustatkuję się grając role grubych dziewczyn. To, co chcę przekazać młodym dziewczynom, których zapał gaszą nauczyciele, przyjaciele czy nawet rodzice, to bardzo ważna wiadomość. Nie słuchajcie niczego w tym stylu. Ja tak zrobiłam, pokonałam mój strach i postawiłam się przeciwnościom. Dedykuję tę nagrodę wszystkim dziewczynom, które wątpią w siebie.