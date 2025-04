Księżna Kate i książę William w tym roku odwożą już nie jedno, a dwoje dzieci do szkoły. Od września razem z małym George'em swoją edukację rozpoczęła księżniczka Charlotte. Do elitarnej placówki Thomas's Battersea często odwozi ich mama. Mogłoby się wydawać, że obecność księżnej Cambridge wzbudza ogromną ciekawość innych, ale rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej.

Kate Middleton nie jest najbardziej interesującą mamą w szkole Charlotte?

Książęca para z pewnością musiała się przygotować na ciekawskie spojrzenia podczas podrzucania swoich pociech do szkoły. Jak się jednak okazuje, Kate Middleton nie jest aż taką sensacją i mało kto zwraca na nią uwagę. Być może to dlatego, że wszystkie spojrzenia kierują się na zupełnie inną sławną mamę?

Trudno uwierzyć w fakt, że ktokolwiek mógłby przyćmić przyszłą królową. Jak jednak donoszą brytyjskie media, uwagę rodziców (a szczególnie ojców) w dużej mierze przykuwa... modelka Victoria's Secret, której dzieci również uczą się w elitarnej szkole.

fot. ONS

Póki co nie znamy tożsamości modelki, która skrada całą uwagę podczas odprowadzania dzieci do Thomas's Battersea. Jedno jest pewne – z pewnością nie bez powodu to właśnie ku niej kierują się wszystkie spojrzenia!

Jak wyglądały pierwsze dni Charlotte w szkole?

Księżniczka Charlotte stres związany z rozpoczęciem nowej szkoły ma już dawno ze sobą. Napięty grafik wypełniony ciekawymi zajęciami z pewnością znacznie ułatwił to zadanie. Księżniczka Charlotte uczy się francuskiego, baletu, sztuki i muzyki, ale to tylko niektóre z przedmiotów z jej planu lekcji.

Szkoła, w której uczą się Charlotte i George , przykłada bardzo dużą wagę do innych umiejętności – na przykład do ekologicznego stylu życia, relacji międzyludzkich oraz szacunku do innych. Z tym ostatnim wiąże się pewna zasada, która wzbudza bardzo duże kontrowersje i bardzo mieszane uczucia. Okazuje się, że księżniczka Charlotte... nie może mieć przyjaciół.

Brzmi to strasznie, ale w rzeczywistości nie chodzi zupełnie o to, by sprawić komukolwiek przykrość. Dzieci w tej szkole są uczone, by każdego traktować równo, żeby nikt nie poczuł się gorszy lub mniej lubiany. Z jednej strony to bardzo ważna wartość w życiu. Z drugiej – czy przyjaźnie nawiązywane w szkołach naprawdę sprawiają, że ktoś może poczuć się nielubiany?

