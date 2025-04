Katarzyna Skrzynecka na tegoroczne wakacje wybrała się do Hiszpanii. Jest to duża odmiana, ponieważ aktorka od lat wybiera jako swój cel podróży ukochaną Grecję. Na swoim Instagramie pokazała już kilka widoków i szczerze przyznajemy - można się w nich zakochać!

Na wakacje wybrała się ze swoim mężem oraz córką i jak sama mówi - te wakacje były bardzo spontanicznym wyjazdem z oferty last minute. Nie zapomniała wspomnieć też o tym, że całą rodziną stosują się do wszystkich środków bezpieczeństwa. Noszą maski wszędzie oprócz wybrzeża nad morzem.

Jedna z fanek aktorki jednak wypomniała jej fakt, że jeszcze kilka miesięcy temu media rozpisywały się o „lamencie” Katarzyny Skrzyneckiej o braku pieniędzy na wakacje w Grecji. Ta szybko odpowiedziała.

Aktorka nie zrobiła sobie wiele z przykrego komentarza użytkowniczki - sama nie ma sobie nic do zarzucenia, a jak dodaje, cała wspomniana w zarzutach fanki sytuacja była wymysłem mediów.

Faktycznie, Katarzyna Skrzynecka jakiś czas temu przyznała szczerze, że przez kryzys wywołany koronawirusem w tym roku najprawdopodobniej będzie musiała zrezygnować z wakacji w ukochanym kraju. W rozmowie z „Fleszem” wyznała, że ten dotknął ich rodzinę na tyle mocno, że z mężem ledwo opłacali bieżące wydatki. Udało im się jednak wyjechać na urlop w inne miejsce. Co ma jednak jedno do drugiego? Nie wiemy - i Katarzyna Skrzynecka też nie.

Lamenty i twórczość mediów to nie moja sprawa. Od smutku zatem z daleka! Wyjazd 7 dni last minute w rozsądnym cenowo hotelu wychodzi TANIEJ niż w obecnej chwili nad polskim morzem lub w Zakopanem, które bardzo lubię. Porównaliśmy wydatki z kilkunastoma przyjaciółmi, którzy właśnie wrócili

Chociaż cały konflikt zakończył się przeprosinami ze strony jego inicjatorki, zdążyli się do niego wtrącić także i inni obserwatorzy aktorki. Ci od razu przyznali jej rację i wytknęli autorce pierwszego komentarza, że sprawy finansowe innych nie powinny jej obchodzić.

Mentalność Polaka - stać go na to, a na to, zawiść i zajadłość. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak trudne musi być Pani życie. Bywam, latam, jeżdżę i Hiszpania może być tańsza od Polski - to tak na marginesie

- pisze jedna z fanek.