Premiera „Dziewczyn z Dubaju” była już kilkukrotnie przekładana z powodu pandemii oraz związanych z nią utrudnień logistycznych czy zamknięcia kin. Film, którego producentką jest Doda, a reżyserką Marysia Sadowska, rozpala wyobraźnię widzów jeszcze przed premierą - ma on czarno na białym przedstawiać proceder prostytucji Polek na Bliskim Wschodzie.

Doda wielokrotnie podkreślała, że film na pewno nie będzie ugrzeczniony, a niektóre sceny będą wyjątkowo mocne. Co na temat „Dziewczyn z Dubaju” mówi należąca do obsady Katarzyna Figura?

Katarzyna Figura o roli w filmie Sadowskiej i Dody

Aktorka otrzymała propozycję wcielenia się w rolę czarnego charakteru. Jak sama mówi, Doda ani trochę nie minęła się z prawdą mówiąc, że film zrobi wrażenie na widzach. Podkreśliła także, że producentka była bardzo aktywna na wszystkich etapach pracy nad filmem.

– Film jest mocny. Gwarantem tego jest reżyserka, Marysia Sadowska, która wspaniale tę historię ujęła. Nie ukrywam, że Doda, jako producentka, miała ogromny wpływ na scenariusz, jako jego współautorka, ale także pod względem artystycznym. Była cały czas obecna na planie, bardzo zaangażowana – opowiedziała Figura.

Chociaż film niewątpliwie ma charakter komercyjny i nie aspiruje do kategorii kina niezależnego, zdaniem aktorki, niesie bardzo ważne treści, zwłaszcza dla kobiet.

Rola Katarzyny Figury w „Dziewczynach z Dubaju”

– Gram naprawdę potworną postać. Czarny charakter. Nie wiem, czy takie postacie w ogóle istnieją w polskim kinie. Taki ładunek przypisywany jest przeważnie postaciom męskim. To rola bardziej godna Ala Pacino czy Roberta De Niro – powiedziała aktorka.

Figura przyznała jednak, że nie lubi łatwych ról i ceni sobie wyzwania.

– To, co jest ciekawe, to są te najtrudniejsze rzeczy. Trudno mnie widzieć w łagodnej roli – skomentowała.

Czekacie na „Dziewczyny z Dubaju”? Premiera już 22 listopada.

