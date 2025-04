„Zawsze świetnie się bawiłyśmy”. Katarzyna Bujakiewicz wspomniała pierwsze spotkanie z Anną Przybylską w rozmowie z dziennikarką Party.pl i to, jak wyglądała ich babska, szczera relacja.

Reklama

Wzruszające słowa Krystyny Przybylskiej. „Chcę przeżywać żałobę w spokoju. Mam nadzieję, że po tej książce się uda”

Bujakiewicz wspomniała, jak poznały się na planie komedii. Ten epizod aktorka pamięta dobrze i opisała go również w biografii. Była rozbawiona tym, że spotkała swoją konkurencję pod względem temperamentu. Ania była głośna, wesoła, otwarta na nowe znajomości.

Razem podróżowały pociągiem do Poznania (Przybylska nieco dalej - jechała do stacji Wrzeszcz), razem chodziły na mecze...Jak wspomina Przybylską Kasia Bujakiewicz? Obejrzyj do końca wideo!

Biografia Anny Przybylskiej

„Ania” jest już dostępna na kulturalnysklep.pl, a w formie ebooka na publio.pl. Wersja papierowa miała premierę 27 września 2017 roku.

Reklama

Polskie gwiazdy, które rozebrały się w „Playboyu”... przynajmniej raz. Które z nich żałują?