Kasia Tusk już wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Córka Donalda Tuska jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Blogerka bardzo stara się chronić swoje życie prywatne, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, na który wyraźnie widać jej ciążowe krągłości.

Ciążowe zdjęcie Kasi Tusk

To pierwsza fotografia, która prezentuje Kasię Tusk w ciąży. Do tej pory blogerka publikowała fotki, na których raczej starała się maskować zmieniającą się figurę. Stosowała starannie dobrane stylizacje i sprytne kadry. Najwyraźniej przyszła pora, by pochwalić się światu przepiękną, ciążową sylwetką.

Na zdjęciu widać Kasię Tusk w beżowej, dzianinowej sukience, która eksponuje zaokrąglony brzuszek. Przy okazji przyszła mama wyjawiła, co jest jedną z jej największych ciążowych zachcianek. Chodzi o... mandarynki!

Chcecie się poczuć tak, jakby już były święta? To kupcie 5 kilogramów mandarynek i spróbujcie zjeść wszystkie - uczucie wypełnienia porównywalne z tym w bożonarodzeniowy poranek - napisała.

Ciążowa fotka Kasi Tusk wzbudziła ogromny zachwyt wśród internautek. Pojawiło się wiele komentarzy z komplementami. Wielbicielki blogerki są zgodne: Kasia w ciąży promienieje!

- Ciąża Ci służy! Wyglądasz przepięknie. - Myślę, że będziesz świetną mamą. Ciepło aż bije od Ciebie. - Pięknie wyglądasz! Przyszła mam kwitnie... - czytamy w komentarzach.

Blogerka nie zdradziła na kiedy planowany jest termin porodu. Jednak mając na uwadze wielkość ciążowego brzuszka, można spodziewać się, pierwsze dziecko Kasi Tusk i jej męża Stanisława Cudnego przyjdzie na świat już wkrótce. :)

