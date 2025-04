Kasia Tusk jest w ciąży? Czyżby córka Donalda Tuska potwierdziła doniesienia, które pojawiają się w mediach od kilku tygodni. Blogerka zamieściła w sieci wspólne zdjęcie z mężem, do którego dodała wymowny opis. Nie napisała wprost o ciąży, jednak zdjęcie z ukochanym oraz słowa, które padły we wpisie, są dość jednoznaczne.

Kasia Tusk zostanie mamą?

Kasia Tusk opublikowała na Instagramie zdjęcie z mężem Stanisławem Cudnym. Tym samym odniosła się do plotek na temat swojego życia prywatnego. Blogerka bardzo chroni swoją prywatność. Publikacja tak intymnego zdjęcia to w jej przypadku wielka rzadkość. Jednak okazja jest szczególnie wyjątkowa. Wiele wskazuje na to, że para spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Córka Donalda Tuska poprosiła swoje czytelniczki o wyrozumiałość. Zaznaczyła, że jedyne, czego by sobie teraz życzyła, to zdrowie i spokój.

Podobno po burzy zawsze wychodzi słońce i w dniu moich trzydziestych pierwszych urodzin głęboko wierzę, że tak właśnie jest. Jeśli mogę więc poprosić Was dziś o jakieś życzenia, to tylko o zdrowie i spokój, bo to jedyne, czego teraz potrzebujemy. Dziękuję wszystkim kochanym Czytelniczkom za ich wyrozumiałość wobec mojego milczenia. Wasze dobre słowa, wsparcie i delikatność akurat w ogóle mnie nie dziwią – zawsze wiedziałam, że Czytelniczki to ja mam najlepsze na świecie. #ourbiggestproject - napisała Kasia Tusk na swoim profilu.

Jako pierwszy post skomentował Donald Tusk, który od jakiegoś czasu jest bardzo aktywny na Instagramie.

Nie tylko czytelniczki, czytelnicy też! - napisał przewodniczący Rady Europejskiej.

Pod wpisem pojawiła się lawina gratulacji i dobrych życzeń dla przyszłych rodziców!

Kim jest mąż Kasi Tusk?

Choć Kasia Tusk od kilku lat funkcjonuje w życiu publicznym m.in. jako blogerka, pisarka oraz właścicielka marki modowej, to niewiele wiemy o jej życiu prywatnym. Blogerka dawkuje mediom i swoim czytelnikom informacje na temat tego, jak wygląda jej życie osobiste.

Wiadomo, że od 10 lat związana jest ze Stanisławem Cudnym, który z wykształcenia jest architektem. Obecnie prowadzi własną firmę. Para nigdy oficjalnie nie potwierdziła ślubu. Czytelnicy blogerki wyśledzili jednak, że sekretna ceremonia prawdopodobnie odbyła się w lipcu tego roku w Rzymie. Powodem domysłów było zdjęcie Kasi Tusk w białej sukni, która z powodzeniem mogłaby być suknią ślubną.

Jakiś czas później na palcu partnera Kasi Tusk pojawiła się obrączka. Dziennikarze „Super Expressu” zapytali Stanisława Cudnego o tę sprawę.

To chyba oczywiste, co znaczy ta obrączka na moim palcu. Niestety żadnych informacji nie będę udzielał, jestem osobą prywatną - odpowiedział.

Serdecznie gratulujemy!

