Kasia Smutniak w bardzo poruszający sposób opowiedziała o swojej chorobie i o tym, jak nauczyła się żyć, a potem kochać swoje ciało. Aktorka cierpi na bielactwo i do tej pory ukrywała chorobę. Co sprawiło, że postanowiła podzielić się swoją historią?

Kasia Smutniak szczerze opowiedziała o swoim bielactwie

Jak sama pisze, droga do pełnej akceptacji swojego wyglądu zajęła jej aż 6 lat. Wtedy zrozumiała, że zaakceptowanie siebie to za mało – musi także pokochać swoje wady. To nie był dla niej moment zmiany, a długa podróż, która zajęła lata. Dlatego dopiero teraz odważyła się wyjść z cienia i przestać ukrywać swoje ciało.

Gdy wewnętrznie dorosłam, zrozumiałam, że samoakceptacja nie wystarczy. Musimy kochać swoje wady. Przez ostatnich 6 lat nauczyłam się akceptować i kochać siebie za to, jaka jestem. Tak, to była długa droga, a nie szybka zmiana… I dopiero teraz jestem gotowa, by się z wami tym podzielić – pisze na swoim Instagramie.

Reakcja fanów na wyznanie aktorki? Są zachwyceni. Wiele osób nie tylko pogratulowało aktorce odwagi i chwaliło ją za tę postawę, ale też podzieliło się własnymi historiami o tym, jak zmagają się z chorobą oni sami i ich bliscy.

Czym jest bielactwo?

To choroba o podłożu autoimmunologicznym, której przyczyną jest wymieranie melanocytów odpowiedzialnych za nadawanie koloru skórze. Na tę chorobę zapada jedynie niewelki procent populacji. Cierpiał na nią między innymi Michael Jackson, a świat mody od niedawna podbija również chorująca na bielactwo Winnie Harlow.

W społeczeństwie, w którym świadomość dotycząca chorób skóry jest znikoma, a akceptowanie odmienności przychodzi z trudem, ciężko jest normalnie funkcjonować, jeśli cierpi się na choroby skóry – zwłaszcza te, które są bardzo widoczne.

Osoby chore na bielactwo, ale i też na np. łuszczycę stanowczo zbyt często spotykają się z wykluczeniem z powodu swojego wyglądu, przez co jeszcze ciężej jest im mówić o swojej chorobie i swobodnie pokazywać jej oznaki.

