Katarzyna Cichopek znalazła nowe źródło dochodów! Prócz roli w "M jak miłość", pani pscyholog będzie mogła pochwalić się umiejętnościami dziennikarskimi. Wraz z Katarzyną Trzaskalską poprowadzi nowy program.

Z założenia format pt."Twój Puls" będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie na lifestyle'owe programy o prowadzeniu domu, kulinariach czy zdrowiu. Jeszcze do niedawna Katarzyna Cichopek występowała publicznie w roli "sexy mamy". Wydała swoje publikacjke dotyczące ciąży, wychowywania dzieci oraz tego, jak świetnie czuć się w roli matki. Teraz będzie miała okazję podzielić się swoim doświadczeniem na wizji w towarzystwie koleżanki, Katarzyny Trzaskalskiej.

Cichopek & Trzaskalska: podołają wyzwaniu?

Program będzie testowany już niebawem: po raz pierwszy pojawi się na antenie 7 kwietnia. Format "o modzie, urodzie i dzieciach" ma trafiać do widzek po 30. roku życia, ale nie ukrywajmy - będzie on miał solidną konkurencję w innych stacjach telewizyjnych. Katarzyna Trzaskalska przez wiele lat pracowała w TVP, prowadziła programy informacyjne, skróty wydarzeń. Pamiętacie ją z "Teleekspresu lub "Panoramy"? W 2011 roku jej ścieżka zawodowa się urwała, a teraz powraca do TV Puls i będzie "tą mniej znaną" twarzą duetu.

"Twój Puls" dla wszystkich Polaków?

Program będzie podzielony na 3 bloki tematyczne, które będą wyczerpywać tematu rodzinne, kobiecie i społeczne. Pierwszy z nich będzie dotyczyć porad na temat prowadzenia domu, kolejny będzie związany ze zdrowiem, modą i urodą, czyli będzie trafiał do żeńskiej części widzów. Ostatni, 3 blok, będzie miejscem do omawiania bieżących kwestii społecznych, lifestyle'owych i politycznych. Ile zarobi Kasia Cichopek? Aktorka woli milczeć na ten temat. Będziecie oglądać?

