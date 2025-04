Jakiś czas temu, Karolina Malinowska wraz z mężem, Olivierem Janiakiem oraz dziećmi wybrała się na wakacje nad polskie morze. Gwiazda dzieliła się zdjęciami z urlopu na swoim Instagramie, co zauważył pewien tabloid, który stwierdził, że są to biedne wakacje. Prasa spekulowała, dlaczego tak popularna para nie wybrała gorącego miejsca za granicą. AfterParty.pl postanowiło zapytać samą zainteresowaną, co sądzi o takich plotkach. Jej reakcja jest bezcenna:



Nie rozumiem, tabloid nazwał to biedawakacje, a ja się zastanawiam czy nie zrobić z tego "biedawakacje travel". Nie wiem czy nie zrobić z tego biznesu. To jest takie kuriozalne, że nie ma oczy rozmawiać. Jeśli ktoś uważa, że obciachem jest jeżdżenie nad polskie morze, to ja chciałabym pogratulować budżetu - mówi w rozmowie z AfterParty.pl Malinowska

Ciężko się z nią nie zgodzić.



