Zakończyliśmy 5. edycję programu „Ślub Od Pierwszego Wejrzenia”. Wiadomo już, które pary dobrane przez ekspertów rozwiodły się, a które postanowiły dać sobie szansę. Próby czasu nie przetrwała na pewno relacja Igi i Karola, którzy od samego początku mieli mnóstwo problemów z dogadaniem się.

Okazuje się, że Karol nie tylko postanowił nie kontynuować małżeństwa z Igą, ale w ogóle zrezygnował z kontaktu z nią i zupełnie się do niej nie odzywa. Czy Iga wie, dlaczego podjął taką decyzję?

To jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Ja nie jestem psychopatką, której jak się powie: „nie pisz do mnie”, to będzie do ciebie pisać. Nigdy nie otrzymałam od niego jasnego komunikatu: „nie chcę z tobą rozmawiać”.

- podsumowała Iga