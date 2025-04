To była nagła zmiana planów. Kiedy Anna Mucha (34) przygotowywała się do wyjazdów ze spektaklem pt. „Single i remiksy”, okazało się, że produkcja „M jak miłość” przyśpieszyła jej powrót na plan serialu.

– Scenariusze były napisane z myślą o końcu maja, ale ostatecznie zdjęcia zaczną się tuż po Wielkanocy – mówi nam osoba z produkcji.

– Anna ma zaplanowany pierwszy dzień zdjęciowy już na 25 kwietnia, przeddzień swoich urodzin – zdradza nam Małgorzata Matuszewska, menedżerka aktorki. - Ma teraz próby wznowieniowe do „Singli…”, nową sesję dla Oriflame oraz uczy się kwestii do serialu, więc wraca do pracy na pełnych obrotach – dodaje Matuszewska.

Mucha będzie mieć tylko jeden wolny dzień w długi majowy weekend, bo już zacznie grać przedstawienia. Jak zamierza pogodzić opiekę nad dwójką dzieci z tak intensywną pracą? Może liczyć na pomoc. Nie tylko swojego partnera Marcela Sory. Od dawna mówiło się, że producenci „M jak miłość”, szykując się na jej powrót, zapewnili jej podobne warunki jak dwa lata temu, po urodzeniu Stefanii. Czyli własny kamper i czas pracy dostosowany do karmienia dziecka. Fanaberia? Niekoniecznie!

– Takie warunki to teraz norma na planach dużych produkcji. Nawet przy dwudniowych zdjęciach do reklamy aktorzy mają zapewniony kamper, a co dopiero karmiąca mama – mówi znajoma gwiazdy.

A jak będą wyglądały wyjazdy Muchy ze spektaklem? Już 29 kwietnia rusza na południe Polski, do Szczawna-Zdroju i Rybnika. Jak się dowiedzieliśmy, na występy z teatrem – podobnie jak na plan serialu – będzie zabierać tylko Teodora, a mała Stefania zostanie wtedy w domu. Ania jest teraz na etapie planowania, jak to wszystko zorganizować.



– To pierwsza sztuka po półrocznej przerwie i powrót do pierwotnej wersji scenariusza, sprzed ciąży, ją stresuje – zdradza nam koleżanka gwiazdy.

Czy w tym zamieszaniu Mucha zamierza jakoś uczcić swoje 34. urodziny? Jak się dowiedzieliśmy, nie planuje żadnego przyjęcia. To może chociaż znalazła dla siebie ciekawy prezent, jak to robi co roku? Wcześniej był kurs pilotażu, potem kurs cukierniczy i dekorowania tortów. Czy i tym razem będzie to coś wyjątkowego?



– Ania jako mama dwójki dzieci trochę się zmieniła i ma mniej szalone niż kiedyś pomysły – mówi nam jej przyjaciółka.

W tym roku w dniu swoich urodzin Ania zrobi raczej prezent fanom i uruchomi na nowo swoją stronę internetową (www.annamucha.pl).



– Będzie też na niej kontynuować pisanie bloga – wyjaśnia menedżerka artystki.

Mucha na razie nie zdecydowała się założyć konta na popularnym Facebooku czy Twitterze i zostaje przy bardziej „tradycyjnej” formie komunikacji z fanami, która daje jej większą swobodę.

– Ania pisze w nocy, kiedy dzieci śpią. Jest „uzależniona” od blogowania i robi to od 10 lat. Skoro do tej pory nie przekonała się do portali społecznościowych, to nic pewnie w tej kwestii się już raczej nie zmieni – mówi jej koleżanka.

Jesteśmy ciekawi, jakie tematy poruszy Mucha w kolejnych wpisach. Dzieci? Praca? A może nas czymś zaskoczy?