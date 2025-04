W rodzinie Kardashianów nie brak skandali. Każdy miesiąc przynosi kolejne zaskakujące informacje... Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem skandalu wywołanego stanem zdrowia męża Kim, Kanye Westa. Trafił do szpitala psychiatrycznego.

Złośliwcy stwierdzili, że raper już dawno powinien poddać się leczeniu... West został umieszczony na oddziale psychiatrycznym w Los Angeles, po tym jak od dłuższego czasu zachowywał się w niepokojący sposób - wygłaszał na koncertach dziwne apele, a ostatecznie odwołał swoją trasę Saint Pablo Tour. Większość jego wyskoków i niecodziennych zachowań (podczas dużych imprez także) wzbudziła niepokój.

Początkowo podejrzewano, że o tylko epizod brakiem snu, stresem i odwodnieniem. Kryzys miał ponoć swój początek po napadzie w Paryżu, podczas którego celowano do Kim z pistoletu i ukradziono jej biżuterię. Kanye bardzo to przeżył, a problemy finansowe dolały oliwy do ognia. Lekarze uznali jednak, że cierpi na paranoję, w wyniku której jest przekonany, że "ktoś próbuje go dopaść". W szpitalu nie ufał personelowi i pozwalał zbliżyć się do siebie tylko żonie, która sypiała obok niego na szpitalnym łóżku. Nie widywał dzieci. W dniu, w którym raper został wypisany ze szpitala, w domu Kardashianów odbywało się niewielkie przyjęcie z okazji pierwszych urodzin synka, Sainta. Kanye nie dotarł na zabawę.

West opuścił szpital, jednak, jak donoszą media, wynajął za to dom z dala od nich, gdzie opiekę nad nim objął prywatny zespół lekarzy. Jak donosi magazyn "People" - dla dobra dzieci. - Nie wiedzą jak długo potrwa leczenie - mówi informator magazynu.